台中市行銷伴手禮從傳統的單打獨鬥，目前全面走向聯合作戰！第12屆台中市10大伴手禮票選活動，於9日開始受理網路報名至11月20日，並於12月5日至12月6日於市民廣場舉行全民票選活動；工策會總幹事黃于珊說，入圍的前100家店家將於現場設置展示攤位和產品試吃，邀請歷年來所選出的各式伴手禮 一起於現場展示，讓市民朋友看見台中優質的伴手禮。

黃于珊說，台中市工商發展投資策進會，多年來舉辦10大伴手禮活動，歷年來力求整體票選活動公平公開公正，從參賽店家的篩選、評審委員的遴選，到現場民眾的票選，都有層層嚴密的把關，確保整體票選活動的準確性以及可信度，是可以受到高度檢驗的。

工策會指出，今年更提出以大紅喜氣的糖果盒搭配「幸福記憶」，期盼今年度的十大伴手禮，不僅能吃出古早味的幸福回憶，也能吃出創新的幸福記憶。台中市是一個移居城市、幸福城市，今年我們將跨越2020愛你愛妳到2021愛你愛伊，藉由帶著幸福記憶的十大伴手禮，成為傳遞幸福快樂及溫暖的城市。

黃于珊強調，希望能夠透過今年度10大伴手禮票選活動，選出最佳的伴手禮，讓每1位來到台中的遊客都能夠帶著滿滿的伴手禮和快樂的心情平安的回家。

台中市十大伴手禮報名起跑記者會，9日在台中市議會一樓川堂舉行，邀請 經發局局長張峯源、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、台中市商業會理事長賴正庭、台中市糕餅公會名譽理事長何錦拓、台中世貿中心總經理陳弘岳、好禮協會理事長鄭人豪及飛雁協會理事長田文進等人共同到現場共襄盛舉，並邀請歷屆得獎的十大伴手禮店家一起到現場設置展示攤位，讓與會 貴賓及民眾都能夠重溫去年的最佳伴手禮。

嘉味軒食品推出鮮奶太陽餅等，深具台灣傳統的好口味。（陳世宗攝）

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