66歲香港資深女星肥媽（本名Maria Cordero）5日在臉書悲傷宣布，對抗末期肺腺癌3年的葡萄牙籍老公Rick，不敵病魔因肺炎離世，而肥媽沉寂3天後，昨（8日）則展現堅強現身，不過當她談到心愛的老公，肥媽仍不禁哽咽並感嘆：「真的太突然」。

肥媽和Rick牽手走過21年，如今丈夫不敵病魔過世，經歷喪偶之痛的肥媽，沉寂3天後，終於在昨更新臉書向外界報平安，肥媽表示，知道外界都好擔心她，所以拍影片讓大家放心，肥媽也提到，Rick最後心願是希望她繼續開直播「所以等我處理好老公的身後事，一定會再開Live同（和）大家見面」。

影片中，穿一身黑的肥媽身形消瘦不少，儘管她戴墨鏡，仍擋不住肥媽的憔悴神情，而被3隻愛犬包圍的肥媽，談到丈夫還數度講不出話來，肥媽感嘆，老公的離開實在太突然，4號住院、5號就過世。

肥媽也提到，愛犬很有靈性，表示她日前忙碌丈夫後事時，剛到家門口就看到愛犬也在哭，同時，肥媽不忘感謝家人和朋友抽空陪伴她，並希望疫情可以趕快結束，能早日和親友聚一聚。

(中時新聞網)