基隆市長林右昌日前接受電視台專訪時，被問到對台北市長柯文哲的看法，他稱「政治不是數學，像精算師算計」、「政治不是你一人的事」，8日則否認是講柯。柯9日緩頰說，林右昌私底下跟他算友好，別把人家的話都當作惡意解讀，別挑撥離間，「大家怎都關心口水戰、正事都不關心？實在是…」。

針對環保局長劉銘龍被控，因要求業績，讓稽查員去追亂倒垃圾的民眾，害民眾闖紅燈被撞而死，柯說，亂丟垃圾一定不對，市府還是支持同仁嚴格執法，中間雖涉及抱怨與糾紛，但有目擊證人，執法人員也有密錄器，都會交給檢方去調查清楚，等檢方結果出來再處理。

柯8日出席「2020富邦金盃 勇士籃球邀請賽」，開球後就快速後退，被認為是落荒而逃，柯說，每個人都比他高大，我球一丟上去，他們就開始打，他當然趕快退出危險區。

媒體詢問，柯會和要參選台北市長的國民黨北市議員羅智強結盟，柯趕忙離去連說「想太多、想太多！」

(中時 )