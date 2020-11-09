一口氣在剛落幕的富邦金盃勇士籃球邀請賽，折損「溪湖」陳世杰、「阿寰」陳靖寰兩名老將的桃園領航猿，9日透過臉書粉絲團公布兩人目前傷勢情況，陳世杰因為膝蓋腫脹暫時無法接受核磁共振檢查，陳靖寰則是下巴整整縫了6針。

原本早已宣告退役，卻因球團人手不足復出的陳世杰，是在7日出戰台北富邦勇士首節，防守富邦洋將辛特力遭到對方撞倒，造成右膝扭傷退場，當時還由隊友抱出場外前往醫院檢查，如今只能靜待膝蓋腫脹情況好轉，才有正式結果出爐。

陳靖寰則在8日領航猿遭遇新竹攻城獅末節，在禁區跟攻城獅前鋒蕭順議相撞，造成下巴當場流血不止，前往醫院6針縫合之後，預計一周後就可拆線，相信以阿寰「打死不退」的奮戰精神，可望趕上21日台灣體大舉行的官辦熱身賽。

只是領航猿目前人手依然短缺，除了洋將還沒確定何時可以抵台，到底哪些球員留在領航猿打P＋聯盟？哪些球員續留璞園建築打SBL？目前仍未真正定案，恐怕必須等到SBL第18季球隊報名截止日，也就是13日那天，才能看出端倪。

(中時 )