環保署今年推動補助老舊機車換購七期燃油機車，補助金額比照電動機車換購均為5000元，立委痛批，今年截至9月七期燃油機車大幅增加，電動機車年增率較去年同期減少5成以上，移動污染源不減反增，換購補助根本「搞錯對象」。

立法院社福及衛環委員會今(9)日邀請環保署及經濟部針對「未來臺灣空氣品質改善具體作為與期程目標」等議題做列席報告備詢。

民進黨立委洪申翰表示，今年環保署給予七期燃油機車與電動機車同樣5000元的補助，根據10月統計，今年電動機車年增率較去年同期減少52.6％，燃油機車掛牌數反而大幅增加，有些廠牌竟然增加了8成，明明油車污染排放量是電動機車的27倍，相同金額補助明顯不合理。

洪申翰說，如今的補貼方案造成這樣的結果，環保署先前說燃油機車補助是因為偏鄉缺少基礎設施、爬坡電動車動力不足所以補助油車，但多半補助卻在基礎設施相對充足六都，明顯和環保署說辭產生矛盾。

環保署長張子敬表示，電動機車因為售價高昂必須要用補助來提高民眾換購的意願，老舊高污染機車汰換成7期燃油機車也能有效降低污染，否則老舊機車再用3-5年空污改善都十分有限。

張子敬說，都會區移動污染源佔相當比例，老舊機車汰換是第一要務，電動機車價格若更具有市場競爭力，民眾之後汰換就會優先換成電動車，全面使用電動機車仍是環保署推動的方向，也承諾補助方案會進一步檢討。

(中時 )