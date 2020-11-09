雲林縣台西鄉1名國小五年級男童，因住處鐵皮屋年久失修，每逢下雨就漏水，1家4代同堂生活困頓無力整修房舍，慈善團體溫暖小站站長凌美燕與志工葉能振於是號召50餘名志工，免費幫忙修屋，9日進行最後收尾工作，讓男童一家人非常感動。

雲林縣台西鄉溪頂村長林錠玉日前收到1封男童的「求助信」，信上寫著他與阿祖、阿嬤、姑姑同住，媽媽在他出生後就離家不知去向，爸爸有事無法在家，家裡只有他會寫字，所以就由他寫了這封信。

男童說住家是鐵皮屋，已住了40餘年，非常破舊，阿祖與姑姑生病，全家都靠政府補助與阿嬤幫人修改衣服維生，生活很困苦，所以沒有錢修理房子，希望善心人士能夠伸出援手幫忙修房子。

林錠玉於是聯絡慈善團體溫暖小站站長凌美燕與志工葉能振等人，大家募集11萬元修繕經費並廣邀志工，8日來自全台各地的50餘名志工，一大早就到男童家，把破舊的鐵皮屋重新翻修，並加蓋1處全新的廁所，讓男童一家人感動不已。

葉能振表示，志工們除了雲林人，還有來自高雄、台中的熱心人士，大家出錢出力，只花了11個多小時就完工任務，看著男童一家人滿足的表情，在場的每個人都覺得不虛此行，9日他再到男童家做最後收尾工作，讓這件個案圓滿落幕。

雲林縣台西鄉1名國小五年級男童寫求助信，50餘名志工協助修屋圓夢。（葉能振提供／張朝欣雲林傳真）

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