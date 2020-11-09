「亞洲舞王」羅志祥今年4月慘被網紅前女友周揚青「毀滅式分手」，踢爆他慣性劈腿還「多人運動」，甚至偷吃旗下女藝人，因此心死斷開9年情，而此事重創羅志祥的形象，演藝事業跟著遭殃，事發後他工作全停擺，只偶爾在社群宣傳個人品牌，沒想到今天一早羅志祥竟發文，動怒飆罵「有夠爛」，背後原因曝光。

羅志祥與周揚青9年情告吹後，一開始還積極道歉，但之後轉為低調神隱，至今沒公開露臉，僅小鬼過世時有到靈堂弔唁，一度傳出有節目想找他主持，但被小豬經紀人婉拒，透露他目前沒有主持工作規劃，最後由坤達、巴鈺搭檔上陣。

羅志祥自責大不好，怒罵自己「有夠爛」。(翻攝自羅志祥IG)

至於羅志祥返台後的生活，則是回到媽媽身邊，趁這機會好好陪家人並充電休息，以往經常更新的IG，則是偶爾發文，內容多是打球運動日常，今天(11/9)小豬卻突然發了限時動態，大罵：「有夠爛，氣死了」，還附上憤怒的表情符號，po文背景則是動態短片，應是在球場拍攝，其實是對自己今天上場的表現覺得不滿。

羅志祥其實開始接觸高爾夫球不久，這半年才比較常打，先前曾經說從這項運動中領悟許多人生道理，「任何決定不管結果如何，都要平常心，因為下一步....又是面臨新的開始」，表示聽過有人說高爾夫球是簡單無聊又不會流汗，小豬不以為然，希望有這種想法的人來打打看，「請先做好心理準備，因為你將會被這項運動給羞辱，我已經被羞辱了好幾回了」，但他下定決心要征服這項運動，卯起來練球。

(中時新聞網)