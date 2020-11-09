知名YouTuber鍾明軒爆料，遭動畫代理公司臨時撤換，導致配音《鬼滅之刃：無限列車》中文版機會擦身而過，而他將原因歸咎於性向及政治立場，對此網紅陳沂砲轟「碰政治就要有覺悟」，接著指出鍾明軒消費台灣意識時態度囂張，現在又龜縮一旁，狂酸：「這是我覺得最噁心的地方」。

陳沂表示鍾明軒從頭到尾都不知道自己錯在哪，接著點出錯誤之處，首先，就是提出對方違反民法153條，意謂當事人意思一致即契約成立，不一定要白紙黑字，這讓陳沂狂酸查法條不代表有讀書，或許對方僅提案邀約，先敲好檔期再決定人選，在此前提下並非意思一致，此外若認為對方違約，那能尋求法律能管道提起訴訟，並要求賠償損失，而不是在「鬼滅之刃」中文版上映前，跳出來公審動畫代理公司。

第二點則是腦補因為同性戀、娘娘腔，又或者是「政治立場」遭撤換，這讓陳沂點出鍾明軒先是罵蔡英文執政過爛，後來發覺挺小英風向是對的，立刻消費台灣意識，並強調鍾明軒這兩年沾染政治，才讓曝光率明顯提升，如今又矢口否認有沾染，因此怒嗆：「你在消費台灣意識博取聲量的時候不是很唱秋嗎？現在又在那邊龜縮，這是我覺得最噁心的地方」。

對此網友紛紛留言：「這爛到爆的道歉一堆人給過，真的讓我大開眼界」、「看完感覺就沒有心道歉啊，還在後悔自己髮型不ok，想要再道歉一次嘛」、「道歉影片開盈利，超沒誠意」。

(中時新聞網)