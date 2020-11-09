泰山高中11月7日歡度83週年校慶，為了迎接學校生日，各項慶祝活動熱鬧展開，今年仿照國慶日戰鬥機飛行總統府觀禮台上方，在校慶開幕典禮時，無人機吊掛巨幅校旗飛越會場、進入觀禮台，同時帶來教育局長張明文賀電，由泰山高中校長李立泰接下宣讀賀電。

泰山校慶除了有別樹一格的無人機飛行，還有其他多項活動包含：為夢想而跑、愛心環保園遊攤位、技職教育宣導參觀、社團嘉年華、吉祥物泰瑞登場等。泰山學子在校園中快樂來去，現場氣氛活絡。

教育局長張明文賀電表示，祝福泰山高級中學全體教職員生83週年校慶快樂，盼學校「誠、正、勤、樸」校訓美德得以貫徹，發展「人文、科技、創意」學校願景，精進多元學習目標，成就登峰造極。

泰山高中李立泰校長在典禮致詞時表示，今年學校面臨多項艱鉅任務，尤其是擔任會考主委學校，在新冠疫情的影響下，所面臨的挑戰前所未有，靠著全校教職員生全體一心、合作無間的努力下，順利完成此一艱鉅任務。

泰山高中11月7日歡度83週年校慶（泰山高中提供／戴上容新北傳真）

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