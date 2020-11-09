貫穿新北市中永和的瓦磘溝，沿岸抽水站機組老舊，口徑小效能差，新北市政府水利局2019年辦理臨時抽水站改建計畫，將永和1、2號站及安樂站改建為永久設施，今（9）日永和1號站正式完工，市長侯友宜到場視察並了解後續工程進度。

水利局簡報時表示，該項計畫除增加抽水效能，並考量氣候變遷強降雨驟增機率，以及瓦磘溝河道生態、堤岸景觀綠美化等整體因素，優先進行永和1、2號臨時抽水站改建，除汰換老舊機組增加排水量，亦以混凝土結構代替原有的鐵皮屋房舍，經費約8121萬元。

侯友宜表示，瓦磘溝整治最重要的是沿線抽水站機組的老舊，以及汙水下水道普及率還沒達到80％以上，這段期間先把淹水的問題解決，地下排水系統整治完畢，再加上瓦磘溝抽水機組永和1、2、3號、安樂站等，這兩年希望全面更新，今天永和1號站正式完工，明年8月底包括安樂站陸續完工，最重要是增加抽水量約190％，為了讓水質改善，也會不斷增加抽水量，還包含旁邊汙水下水道改善。

侯友宜說，瓦磘溝周邊的景觀、休憩設施等，也要趕快徵收民地，所以要拜託瓦磘溝旁邊畸零地、私有地的地主，用不到的地就透過容積移轉的方式，做完整的整理，把瓦搖溝的兩側變成景觀、休憩的好地方，瓦磘溝的整治要靠政府，也要靠民間的力量。

新北市長侯友宜視察瓦磘溝抽水站改建工程。（王揚傑攝）

(中時 )