美國總統大選終於有了結果，代表民主黨參選的拜登已獲得超過270張選舉人票，正式宣布勝選；而在拜登當選之後，首當其衝的就是由川普所挑起的中美對抗是否會就此緩和，對此，立委羅致政認為，一定會有變化，但雙方仍缺乏互信。

據聯合新聞網報導，羅致政今(9)日出席國策研究院邀請學者舉辦的「美國大選後的國際新局」座談會，在會中他指出，未來拜登政府值得觀察的層面有3個，分別是政策的延續性、政策的不確定性，以及未來的預測性。

羅致政認為，拜登上台後在政策上一定會做出變化，但不太可能做出完全「反川普」的轉變，儘管這些變化有一定的不確定因素，但因為拜登屬於較為傳統的外交思惟，且參考過去的發言，其預測性相對較4年前川普上任時更高。

而美中問題的發展，羅致政指出，目前中美的競爭關係已經是難以逆轉，兩國之間缺乏互信，儘管拜登上台，雙方的摩擦將難以減緩，雖然不會到當年冷戰的地步，但「冷戰的想像」一定會回來。

(中時新聞網)