雙11再添新促銷，台北花園大酒店【饗聚廚房】今日起自限時兩週推出「Lucky draw 雙11快閃限定優惠」活動，凡消費者於活動期間前來饗聚廚房用餐，4人同行可享有一次抽獎機會，有機會抽中11號球，立即享有一位1.1折，只要一位147元，消費者可享用匯集中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南……等多國特色自助百匯，邀賓客揪團共拿好康，盡享雙11快閃優惠。

雙11光棍節源自中國大陸代表著形單影隻的單身男女，一起慶祝狂歡，近年更成為家喻戶曉購物優惠節慶活動，各家業者紛紛推出各種優惠來開闢戰場搶商機。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「近年來雙11優惠活動除為各電商零售業兵家必爭戰場，飯店業也卯足全力搶攻市場，此次饗聚廚房推出快閃優惠活動，消費者假日四人同行，抽中11號球，一位享有可享1.1折優惠，等同四人換算下現省800元，無論單身族或三五好友揪團都能歡樂慶祝，預計可帶來業績成長一成左右。」

台北花園大酒店全新品牌「饗聚廚房To-Gather Kitchen」以無國界料理為主題，本著美味再升級、升級不加價的精神，餐檯不只增加餐點選項，也將質量提升，更提供多元服務，新增每日限量手搖鈴私房創意料理(位上)、DIY料理區、哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒暢飲，帶給賓客無限歡樂，平日午／晚餐／假日下午茶每位699元＋10％，假日午／晚餐每位899元＋10％，盡情享受主廚團隊精心研發的各式創意佳餚，豐富感官體驗。

(中時 )