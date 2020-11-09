巨大(9921)第3季每股盈餘3.95元，創單季新高，四外資報告同步按讚，歐系及日系外資同步調高目標價、歐系外資調高評等，巨大今日股價開高後，一路挺升，多頭有伺機挑戰300元的企圖心，漲幅在4%以上。

四家外資在最新出爐的報告中同步力挺巨大，其中歐系外資評等由原先的「中立」調高至「優於大盤表現」，目標價由320元調高到340元；亞系外資重申「買進」評等，目標價由330元調高到352元；日系外資重申「優於大盤表現」評等，目標價維持上看325元；美系外資重申「加碼」評等，目標價上看355元。

歐系外資指出，巨大受惠後疫情時代市場需求熱絡，今年第4季營收年增可望達10%，優於以往同期淡季水準，歐美市場對中低階自行車的需求預期將延續到2021年，將評等調高至「優於大盤表現」，目標價調高到340元。

日系外資指出，巨大第三季獲利優於預期，後疫情時代，自行車強勁需求和電動自行車題材將延續到未來數年，重申巨大「優於大盤表現」評等，目標價維持上看325元。

亞系外資表示，巨大產能利率用滿載，受零組件缺貨影響，巨大今年第四季營收恐季減2.7%，但較去年同期應可成長20.2%，重申「買進」評等，目標價調高到352元。

美系外資預估巨大今年第四季營收將年增14%，優於先前推估年增10%，重申「加碼」評等，目標價維持上看355元。

(時報資訊)