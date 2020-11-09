22歲大陸女星楊超越從選秀節目出道，曾為「火箭少女101」成員之一，形象健康清新，目前朝著演員路前進。近日，她被拍到與劇組聚餐喝到茫，只能架在女性友人身上，最後被黑衣男背起來驅車離去。

楊超越在選秀節目《創造101》表現優異獲得佳績，加入「火箭少女101」，雖然團體已解散，單飛後她的人氣反而更旺，去年首度入選福布斯中國名人榜第58名，近期又挑大梁演出《且聽鳳鳴》的女主角，未來星途備受看好。

不過，楊超越近日被媒體拍到喝醉酒的影片，只見她茫到站都站不住，全程靠在黃衣女身上行走，嘴裡還不斷喊著「爸爸、媽媽」，甚至差點摔跤，幸好友人見狀馬上攙扶，才沒有出意外。最後，一名黑衣男揹起楊超越，把她塞進車內開車離去。

楊超越（戴紫帽者）飲酒過量，一路上狂喊媽媽、爸爸，只能靠友人攙扶。（圖／微博@吃瓜少女張小寒）

此段影片上傳到網路後，很快地登上微博熱搜，部分網友認為楊超越行為失態，認為女孩子不應該在外喝醉，但有更多人站出來替她說話，甚至十分心疼，紛紛留言：「超越妹妹小時很早出來打工，和父母相處得少，即使撒酒瘋喊的也只是爸爸媽媽」、「孩子跟同事們聚餐，醉了心裡一直想著爸媽，她很愛父母」、「喝醉酒怎麼了」、「喝醉酒也好可愛，應該是劇組聚餐，旁邊扶著她的女孩子是她好朋友，揹她的是助理」。

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(中時新聞網)