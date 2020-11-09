美國總統大選結果暫時塵埃落地，了卻了不確定政治因素。韓國KOSPI開高20餘點後，經過1小時多，指數來到今年新高點逼近2460點。稍後雖出現部分獲利了結賣壓，但不改大盤大漲局面。KOSPI指數暫為2447.82點，上漲31.32點，漲幅1.3%。

KOSPI已連續5個交易日收高，早盤也一度輕叩今年高點2459.15點，但近關情怯大盤因此出現高檔整理。

同時，樂觀投資人也期待，與美國新任總統拜登同黨的民主黨參議員，也能拿下美國國會多數席次。倘若拜登不跛腳，施政不會礙手礙腳下，晶片與電池類股將可受惠。

韓國科技業龍頭三星電子上漲0.67%，但SK海力士受到獲利回吐拖累，下跌0.46%。日前推出第5代電動車電池，充電一次可運行600多公里，也比同業產品能源密度還要高出20%的三星SDI，股價竟暴漲逾5%，樂金化學(LG Chem)則小漲近0.7%。另外，韓國最大汽車製造商，現代汽車也上漲0.88%。

最新匯價，目前1美元可兌換1,117.35韓元，韓元升值3.05元。

(時報資訊)