世紀鋼(9958)受惠離岸風電出貨續增，第三季營收創新高，單季EPS約為1.36元，前三季營業淨利跳增至10億元，比去年同期的小虧0.3億元大幅好轉；前三季每股稅後淨利2.94元。此外，子公司世紀離岸風電設備股份有限公司申請登錄興櫃掛牌。

世紀鋼第三季業績亮麗，單季營收20.37億元、季增約55.14%，單季稅後淨利為2.86億元、季增32.4%，單季EPS約為1.36元，再創本業獲利新高紀錄。

世紀鋼今年持續受惠離岸風電出貨大增，前三季營收45.24億元、年增217.02%；營業毛利12.79億元、年增788.35%；營業淨利10.01億元，比去年的營業淨損3093萬元大幅好轉；雖去年第三季業外淨利有6.43億元，今年前三季靠著離岸風電事業賺贏去年同期；前三季稅後淨利6.18億元、年增1.64%，每股稅後淨利2.94元，優於去年同期的2.91元。

此外，世紀鋼公告，處分子公司世紀離岸風電設備股份有限公司普通股92萬6仟股，每股88.88元，交易總金額約8230萬元，交易相對人即為世紀離岸風電設備股份有限公司，主要因子公司世紀離岸風電設備股份有限公司申請登錄興櫃掛牌。

世紀鋼對世紀離岸風電設備股份有限公司持股比率，由61.74%微降至60.82%。

(時報資訊)