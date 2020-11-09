一名黃姓人夫某日整理家中電腦時，發現羅姓妻子與何姓及顏姓2名男子「關係不單純」，後來又發現妻子與何男入住飯店的發票與顏男送的手工卡片，驚覺被戴綠帽，怒對3人提告。台南地院審結，判羅女需賠償丈夫10萬元，另需與何男一同賠償15萬元，顏男因不知羅女已婚判免賠。

黃男與羅女結婚第10年感情不睦，羅女於2018年2月25日搬離夫妻共同住所，黃男某日整理電腦主機資料時，意外發現妻子與何、顏2名男子親吻、摸胸親密照片，經查才知，妻子當月8日與何男子入住飯店，另外發現顏男2016年12月送給妻子卡片，以及2人2017年3月底同遊日本玩5天時的親吻自拍照，因而認定妻子偷吃。

據「ETtoday」報導，羅女發對飯店發票一事，辯稱自己一直有蒐集發票的習慣，有時是朋友給的或路上撿的。

何男出庭時辯稱，他與羅女拍攝的親密照，都是對方婚前所拍攝，且2018年2月8日是單獨入住飯店，後來得知羅女有蒐集發票的習慣，才把發票給她。顏男則喊冤說，與羅女交往期間完全不知道她已婚，經調查得知是人妻，就馬上與對方分手。

法官審理後認定何、羅2人偷情，須賠償黃男15萬元，另羅女則須再付丈夫10萬元；顏男因確實不知羅女已婚判免賠。全案仍可上訴。

(中時新聞網)