美女舞蹈老師KIMIKO日前在IG分享，她喝珍珠奶茶時都會要求「混珍洗珠」，沒想到立刻引起廣大網友好奇，竟有上萬人追問什麼是「混珍洗珠」？KIMIKO透露她慣用的隱藏點法後，讓眾人驚呼：「長知識了！」。

KIMIKO發文解釋「混珍洗珠」。（圖／截自KIMIKO IG）

KIMIKO解釋「混珍」是她喝珍奶的堅持，也就是一定要同時喝到大珍珠＋小珍珠，因為這樣才能喝到層次感；至於「洗珠」是她先生喝珍奶的要求，意思是珍珠一定要再次過水，這樣甜度就不至於會過膩。

KIMIKO笑稱「沒有想到會讓大家這樣激動，限動湧入上萬個女子追問」；此外，KIMIKO也指出「少冰無糖鮮奶茶」是他們夫妻倆共同的選擇，她喝不了幾口，先生一個人喝一整杯又會覺得罪惡，因此他們倆人一起喝一杯剛剛好，「大杯無糖混珍洗珠鮮奶茶」也是他們倆專屬的秘密特調。

IG貼文一出，引起網友熱烈回響，紛紛回應「懂喝」、「原來還有洗珠這種點法」、「長知識了！」、「學起來！筆記」、「今晚我想來點kimiko老師的特調」；不過也有網友表示「洗珠店員會不會翻無限個白眼呢」、「錢真難賺 洗珠部分」、「從此之後會不會瘋狂湧入要求洗珠的人」、「員工要累累了」、「剛剛立馬訂購，可是沒有洗珠」。

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(中時新聞網)