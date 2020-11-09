國民黨立委陳玉珍在「萬安緊抱」、「夾手他人」事件中提高知名度，先前國民黨攻佔立法院議場主席台時，死守到最後一刻，成為新一代女戰神，除了大力宣傳金門外，對於兩岸關係也很有見解。

國民黨立法院黨團提出「台美復交」「政府應請美國協防台灣」。陳玉珍在太報網路節目「名人測謊機」中表示，蔡英文總統一直說，現在是台北關係最好的時刻，既然如此，應有進一步正式的官方關係，中華民國的國際地位本來就艱辛，能走出去就走出去，能爭取邦交就要爭取，所以想說「給她一點支持的力量」。

兩岸關係緊張，陳玉珍認為，台海關係還是取決於大陸、美國，因為美國遲遲不肯做正式的承諾，美國雖跟大陸有邦交，但台灣也買了不少軍購、也買了萊豬，在這前提下，還不來幫我們，到底是真心還是假意？

兩岸若開戰，金門要怎麼應對？陳玉珍說，金門人總是希望和平，之前曾打過823砲戰，經歷砲火被蹂躪過，「很多人會覺得，我們那麼愛大陸，我也是金門人，被貼很多標籤，親中、賣台、舔共，覺得因為台灣人不能理解，我們不期待戰爭、希望和平那種心」，在政治上，當然希望民主自由。

國民黨歌傳唱至今變國歌，引發爭議，陳玉珍直言，難道蔡英文唱三民主義吾黨所宗的時候，她就會認同三民主義嗎？最初的歷史背景，國歌原來是國民黨歌，難道蔡英文唱這個歌，她就認同國民黨嗎？背叛民進黨嗎？至於歐陽娜娜到大陸國慶晚會獻唱《我的祖國》，那是她的自由選擇，民主國家應該要有包容心態。

對於酸民，第一次發生「萬安緊抱」時，陳玉珍沒有太多的感受與想法，第二次「夾手他人」，她解釋，會昏倒是因為過去1個月內，坐了60趟飛機，很累，加上當時很多人擠在一起，「廢氣一直吐在（我臉上），我沒有辦法呼吸」，坦言剛開始很鬱卒，很想解釋又一直被嘲笑，但後來自己也覺得好笑。

此外，陳玉珍也透露，現在還是有在用交友軟體，但沒時間看。被問到吃美豬和到大陸打新冠疫苗，會選哪個？陳玉珍選擇打疫苗。未來是否想選金門縣長，她則說以後一定會有機會，「努力之於成功，水到自然渠成」。

(中時新聞網)