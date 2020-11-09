才戴川普口罩稱「我川威武」 蔡易餘尷尬認臉腫

民進黨立委蔡易餘在美國總統大選前，不避諱地表態力挺共和黨川普，隨著選情明朗，民主黨拜登勝選，蔡易餘也被網友酸臉被打腫。蔡易餘今日受訪表示「我本來臉就很腫」，另也認為川普現在雖訴求法律戰，但恐怕也不樂觀。

美國大選在11月3日舉行投票，蔡易餘不但在上周三戴著川普口罩出席民進黨中常會，被蔡英文總統說「你是中常委耶」，甚至還在臉書表態「我川威武」、「川普橫掃搖擺州，打臉所有民調公司」。但隨著選情變化，川普由領先變成落敗，蔡易餘也遭網友揶揄打臉。

蔡易餘回應，當時是覺得川普選情危險，站在個人立場，雖然自己不可能去投美國總統的選票，但還是幫川普加油，自己的立場是一路支持，但現在看來，選舉的結果，川普大概是輸了，對於現在川普尋求法律戰捍衛最後權利的做法，也只能表達加油之意。

蔡易餘表示，中常會那天是友人提供川普口罩，自己也覺得戴上表達支持川普立場，這也沒什麼大不了。但也認為現在川普想在法律戰上翻盤，恐怕很困難。

隨著川普落敗，網友也酸蔡易餘現在「臉很腫」，蔡易餘回應「我一路腫阿」，我本來就是腫的，也認為表態挺川普沒什麼不對。

(中時 )