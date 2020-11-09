自成大醫院接任台南市立安南醫院院長已5年的林瑞模，帶領安南醫院通過各項認證，今年布局啟動「尖端醫療」，持續將安南醫院推向醫學中心等級，近日獲醫師公會全聯會頒發「台灣醫療典範獎」。

曾在成大醫院體系服務26年，近年轉任中國醫藥大學體系的安南醫院，專長脊椎外科，歷任成大斗六分院院長、台南市立安南醫院院長。全聯會認為，林瑞模整合醫學與工程、材料、生醫領域，推動研究合作，產官學技轉研發，並指導出許多骨科頂尖醫師，成就涵蓋教學、研究與醫療服務。

在骨科專長中，林瑞模率領跨科團隊整合照護與個案管理追蹤，有效攔阻骨折率低於1％，獲得世界骨質疏鬆協會頒發「最佳執業-銀獎認證」，是大台南地區唯一獲獎的醫療機構。

安南醫院在林瑞模帶領下，安南醫院陸續通過國際醫院評鑑認證、升格區域醫院與取得金擘獎認證，成立南台南第一個細胞治療中心與全台第一個憂鬱症中心，擔任院長5年內，持續將安南醫院推向教學中心等級，醫界認為他獲「台灣醫療典範獎」實至名歸。

(中時 )