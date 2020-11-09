外傳NCC今年底可能不讓中天新聞換照，引發外界質疑打壓言論自由。前NCC委員何吉森認為，NCC最後要做裁量的時候，應該注意憲法所保障的言論自由，NCC應該防止資訊壟斷，言論市場不能只有一個聲音，NCC最後裁量時，心裡應該要有一把尺。

何吉森指出，大法官第613號解釋指出，通傳會應該防止資訊壟斷，確保社會多元意見得經由通訊傳播媒體之平台表達與散布。因此，NCC應該重視，不應該讓言論市場上只有一種聲音，針對中天換照案，NCC在做最後裁量時，應該心裡要有一把尺。

何吉森也指出，《憲法》規定人民有言論自由，《國家通訊傳播委員會組織法》第一條也明確開示「確保通訊傳播市場公平有效競爭，保障消費者及尊重弱勢權益，促進多元文化均衡發展」，代表NCC有確保多元意見流通的任務存在。

何吉森表示，在NCC成立之前，1996年的時候，當時為了讓有別於老三台之外的民視存在，讓代表南部聲音的民視可以參與，當時也是為了追求廣電自由，讓不同聲音可以平衡。

何吉森也直指證照制度就是典型的干預手段，通常一定要有很大公共利益理由，否則會影響自由市場。何認為，衛星頻道應不屬於稀有頻譜資源。平面媒體等提供意見者都不需要執照，廣電卻要執照，這就可能有控制輿論的問題。

(中時 )