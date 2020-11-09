清華大學前校長劉炯朗11月7日辭世，享壽86歲，過去擔任晶圓代工廠聯電等多家企業多屆董事職務。聯電表示，很感謝劉炯朗對公司與國家的貢獻，將會針對家屬需求，提供協助，目前公司沒有計畫補選董事，預計2021年將會全面改選董事會。

劉炯朗為國際知名計算機科學家，對於即時系統、電腦輔助設計、VLSI布局、組合最佳化、離散數學等領域均有傑出貢獻。

(中時 )