清大前校長、聯電董事劉炯朗過世 聯電感念貢獻卓著 12:532020/11/09 中時 王莫昀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清華大學前校長劉炯朗11月7日辭世，享壽86歲，過去擔任晶圓代工廠聯電等多家企業多屆董事職務。聯電表示，很感謝劉炯朗對公司與國家的貢獻，將會針對家屬需求，提供協助，目前公司沒有計畫補選董事，預計2021年將會全面改選董事會。 劉炯朗為國際知名計算機科學家，對於即時系統、電腦輔助設計、VLSI布局、組合最佳化、離散數學等領域均有傑出貢獻。 (中時 ) #聯電 #劉炯朗 #董事 #貢獻 #清大 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 劉炯朗過世 清大臉書緬懷前校長 16:242020/11/09 生活 前清華大學校長劉炯朗辭世 龍應台：賦歸清風明月 12:022020/11/09 生活 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 00:032020/11/09 財經 元大台股領航ETN上市首周 熱賣兩萬張 19:402020/11/09 財經 台股站上萬三改寫2紀錄 外資掃貨前十大股曝光 20:052020/11/09 財經 網家跨界延攬人才 瞄準投資台灣新創服務 12:012020/11/09 財經 蘋果送暖大立光、台積電 雙王可望合體向上 04:102020/11/09 財經要聞 《半導體》聯詠一路旺到明年 3外資齊升目標價 12:322020/11/09 財經 《半導體》聯電10月營收創次高 Q4再戰新高 14:482020/11/09 財經 北京自動駕駛路測 里程超200萬公里 04:532020/11/09 兩岸 財經熱門新聞 新冠疫苗獲大進展！ 道瓊開盤大漲近1500點 盤中仍漲近千點 - 財經 拜登贏了 美中科技戰還要打幾年？ 陸博客教父曝驚人答案 - 財經 馬雲慘了！ 螞蟻集團IPO被踩急煞 估值最高重貶4兆 - 財經 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 拜登來了 美股衝得太詭異？專家揭3大真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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