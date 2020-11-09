聯詠(3034)第三季財報亮眼，第四季動能延續，3家外資紛紛對聯詠出具研究報告，對聯詠普遍持樂觀看法，其中又以美系外資的目標價333元最高。

聯詠第三季合併營收為220.01億元，較第二季增加18.22%，較去年第三季增加32.57%，第三季合併營業收入較第二季成長，主要係SOC產品的旺季需求、第三季毛利率為34.45%，較第二季增加0.97個百分點，主要係產品組合較佳所貢獻，第三季稅後盈餘為34.05億元，季增加33.18%、年增加67.69%，每股稅後盈餘5.6元。

美系外資表示，聯詠第四季營收預估季減少1%至季增長2%，其中毛利率落在33-36%，大尺寸驅動IC在第四季度將是最強勁的產品，有鑑於疫情關係，居家辦公、遠距教學等需求，使得聯詠看好來自於遊戲顯示器、NB和平板電腦將持續到第四季甚至到明年第一季，將推動LDDI增長，至於小尺寸面板，聯詠預計OLED DDI的出貨量將相較第三季下滑，針對晶圓代工調漲，聯詠則表示目前正在與客戶洽談，目標價由319元調升到333元、評等維持加碼。

亞系外資表示，聯詠第三季財報優於預期主要是得益於更好的產品組合和平均售價的提升，儘管現階段8吋晶圓緊張，但聯詠仍能受益於強勁的LCD TV SOC和TDDI增長態勢，故第四季持續樂觀，將目標價由290元調升到310元、評等維持持有。

日系外資表示，聯詠第四季將延續第三季動能，主要是來自居家辦公、遠距教學對於IT的相關需求，且在晶圓成本上漲下，聯詠會與客戶討論漲價問題，加上封裝產能也緊縮，也有助於減輕華為的影響，聯詠目前看好第四季大尺寸顯示驅動器將相較第三季成長，但小尺寸OLED恐下修，預計第四季度毛利率將達到33-36％，超過了原先預期32.7％，這歸功於良好的產品組合和平均售價的增長，需居家辦公的需求將延續到明年第一季，將目標價由321元調升到325元、評等優於大盤。

若以匯率28.8元計算，聯詠第四季合併營收預計介於218~225億元之間，相較第三季衰退1%到成長2.2%，毛利率預計介於33%~36%之間，營業利益率預計介於17.5%~20.5%之間。

(時報資訊)