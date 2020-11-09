澳洲新南威爾斯省（New South Wales）周一宣布將從煤礦業轉向再生能源業，計畫未來10年將吸引320億澳元（233億美元）民間投資加入。

這個澳洲人口最多的省份宣布將減少官僚程序，加速放行企業的再生能源投資計畫，目標是未來15年內，關閉該省5座燃煤發電廠中的4座。

新南威爾斯省能源部長Matt Kean發布聲明表示，到2030年，這些新能源相關計畫將創造近10,000個工作，並預計帶來12GW的風力與太陽能電力，以及2GW的儲電量，如抽水蓄能電力。

澳洲在野黨工黨表示，雖然這些計畫「拖延了10年才出現」，但會給予支持。

澳洲大部分的省都支持採用更多再生能源，但聯邦政府拒絕與其他已開發國家一樣，在2050年以前達到零排放目標。坎培拉當局表示，零排放目標將於2050年之後達成。澳洲在《巴黎氣候協定》的排放目標為在2030年以前，碳排放量從2005年水準減少26%，降為28%，但目前為止該國達成的減碳成績仍遠低於這個目標。

(時報資訊)