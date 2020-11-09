瑞基生技(4171)股價沉寂一段時間後，今日公告子公司拿到英國代理商Horiba UK Limited新冠病毒檢測產品訂單，含分析儀、檢測試劑，訂單金額約新台幣3400萬元，激勵盤中股價急拉漲停鎖在152.5元。

瑞基佈局新冠檢測市場，在歐盟方面，英國第二階段端點測試持續進行中；11月出貨至德國與瑞士做市場評估；西班牙及法國也有代理商接洽中。亞洲與中東市場持續出貨，中南美洲也有巴拿馬代理商訂購POCKIT Central新冠檢測產品於當地市場評估。

在台灣方面，目前已有11家新冠病毒檢測合約實驗室使用瑞基產品；外交部與海巡署皆於10月續訂新冠病毒檢測試劑；瑞基亦積極參與政府標案。水畜產市場皆較去年同期成長。非洲豬瘟市場方面，泰國，菲律賓與越南皆持續出貨；中東畜產相關產品亦持續出貨。

瑞基新冠病毒檢測系統相關產品，除已取得歐盟CE-IVD認證與台灣衛福部防疫專案核准製造的外銷許可及製售證明，台灣正式外銷許可亦於近日獲核可，目前辦理領證手續中。

(時報資訊)