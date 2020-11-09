德意志銀行將在明年關閉郵政銀行(Postbank)約50家分行，原本希望關閉更多家，但據知情人士向商報(Handelsblatt)透露，根據德意志銀行與德國郵政的協議，每年最多僅能關閉50家，以阻止更多的激烈裁員。

德意志銀行在2010年從德國郵政手中買下郵政銀行多數股權，雙方合作良好，郵政銀行的分行也可有顧客的郵件收發服務，德意志銀則讓客戶獲得金融服務。

在確定的合約當中，德意志銀行每年最多僅能關閉郵政銀行50家分行，而過去幾年以來，德意志銀行在多數情況也充分利用此一機會進行關閉行動。

據內部人士透露，德意志銀行正與郵政銀行談判，修改條款，以便能關閉超過50家分行。讓外界認為機率很低，過去一直出現修改條款的動作，但雙方一直未能達成協議。

郵政銀行的數量從2016年的1043家縮減到2019年的約800家，有特殊的情況是超過50家，今年據了解可能又會裁減低於50家的數目。然內情人士指出，接下來的幾年，競爭激烈，類似過去的特殊情況將不可預測，關閉分行的數量也將不可知。

(時報資訊)