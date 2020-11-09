男子藏笑氣見警方竟高速駕車逃逸最後仍遭逮捕。(平鎮警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮區6日晚間發生警匪追逐，20歲林姓男子因車上攜帶一瓶工業用笑氣鋼瓶及氣球，見警方酒駕臨檢竟高速迴轉逃逸，員警見狀騎警用機車在後尾隨，最後警網順利逮捕，但過程中警用機車擦撞一名邱姓機車騎士造成他左手小指骨折，經送醫後並無大礙。

平鎮警方訊後除依公共危險、妨害公務及危險駕駛等罪嫌，將林男移送地檢署偵辦外，另外全力照顧邱姓騎士相關醫療情形。

平鎮警分局北勢派出所副所長鄒佳淳表示，6日晚間21時30許，警方於平鎮區環南、新德街口執行取締酒後駕車勤務，見一部黑色自小客車形跡可疑，準備上前盤查時，該車竟立即迴轉高速逃逸，員警見狀後立即騎乘警用機車尾隨在後，駕車的20歲林姓男子為甩開員警，除不斷闖紅燈、蛇行，並在小巷弄內高速駕車，完全不顧其他用路人安全，警方為避免林男發生交通事故，除呼叫攔截圍捕外，並與林男保持尾隨安全距離。

但在警方尾隨過程中，員警巡邏機車於平鎮區新光路2段上，與對向之28歲之邱姓男騎士發生擦撞，警用機車龍頭擦撞到邱姓騎士機車龍頭，雙方雖未倒地，但仍造成邱姓騎士左小指骨折，分局長李建民親赴邱男家中慰問，除表達歉意外，並允諾全程負責邱男醫療費用及後續相關養護費用。

林男為求兔脫在市區內橫衝直撞，最後竟將車輛開往高速公路，企圖躲避查緝，但警方仍利用車輛軌跡，在1個半小時後，於林男楊梅區的住家外將他逮捕，並在林男所駕駛之自小客車內，起出工業用笑氣鋼瓶一瓶、氣球數個，在逮捕過程中，林男不斷抵抗，還用肉身衝撞員警，並以咆嘯方式引起周邊住戶關切，但林男仍遭警方壓制逮捕，全案依公共危險、妨害公務及危險駕駛等移送地檢署偵辦。

(中時 )