成大校慶即將來臨，成大附工20名師生當起志工，發動為校粉刷牆壁活動，日前花了半天時間粉刷雲平大樓地下停車場，電機科師生另發起校慶期間，免費維修50架電扇服務。

成大11日校慶，校內師生提前展開暖身活動，不少師生投入志工行列，先有不分科系20名師生扮演粉刷工，耗費半天時間，義務粉刷雲平大樓地下停車場斑駁的柱子與牆面。

電機科師生貢獻專長，校慶期間免費幫學校50架中古電扇維修，學校師生動起來，讓校友與民眾見到成大人的向心力。

成大附工志工日，師生動員義務粉刷學校地下停車場。（成大附工提供／程炳璋台南傳真）

成大附工校務主任張怡玲教授陪學生一起粉刷牆壁。（成大附工提供／程炳璋台南傳真）

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