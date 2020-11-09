慶祝成大校慶 成大附工學生扮粉刷志工 12:482020/11/09 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 成大附工學生校慶期間貢獻所長，免費維修學校中古電扇。（成大附工提供／程炳璋台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 成大校慶即將來臨，成大附工20名師生當起志工，發動為校粉刷牆壁活動，日前花了半天時間粉刷雲平大樓地下停車場，電機科師生另發起校慶期間，免費維修50架電扇服務。 成大11日校慶，校內師生提前展開暖身活動，不少師生投入志工行列，先有不分科系20名師生扮演粉刷工，耗費半天時間，義務粉刷雲平大樓地下停車場斑駁的柱子與牆面。 電機科師生貢獻專長，校慶期間免費幫學校50架中古電扇維修，學校師生動起來，讓校友與民眾見到成大人的向心力。 成大附工志工日，師生動員義務粉刷學校地下停車場。（成大附工提供／程炳璋台南傳真） 成大附工校務主任張怡玲教授陪學生一起粉刷牆壁。（成大附工提供／程炳璋台南傳真） (中時 ) #師生 #成大 #校慶 #停車場 #電機科 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 松林國小校內增建校舍 新竹縣府教育處喊卡 15:522020/11/09 生活 網路直播夯 樹科大與業者合作 16:262020/11/09 寶島 泰山高中校慶好特別！比照國慶用「無人機」開場 12:282020/11/09 寶島 大台中鐵道建設 下屆市長熱門人選藍綠大較勁 19:182020/11/09 政治 輕軌金項鍊 最快這周宣布復工 04:102020/11/09 地方新聞 安南醫院院長林瑞模 獲台灣醫療典範獎 12:242020/11/09 寶島 防悲劇重演 太平警分局深入校園宣導 12:222020/11/09 寶島 成大新創週 展多元研發題材 04:102020/11/09 投資理財 新北第二條輕軌下週通車 高雄輕軌二階要追回進度 09:452020/11/09 生活 稱蔡總統致電拜登是口誤 前外交官狠批蘇揆：壞了大事 19:322020/11/09 政治 寶島熱門新聞 大甲聖母宮遶境惹民怨 凌晨2時煙火放不停 - 寶島 博田醫院成立醫美中心 力邀正妹整形名醫坐鎮 - 寶島 嘉168線植栽養護查驗出包還過關 議員砲轟太誇張 - 寶島 農會總幹事改選登記首日 雲縣部分鄉鎮市競爭激烈 - 寶島 竑榮安定水泥園區申請案 市府順應民意撤銷 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。