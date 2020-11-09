美式賣場好市多的可頌是許多會員的最愛，這次推出新品「送三明治」就有網友好奇買來試試，結果一吃愛上，分享到臉書後，引來許多買過的網友大讚這款超讚，冷的好吃，烤過後更邪惡，還有人直呼「以為是星巴克的牛肉起士可頌！」

圖為好市多新出的可鬆三明治，有燻牛肉、里肌火腿、雞肉火腿三種口味。(翻攝自 臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》)

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，新出的可鬆三明治一盒有燻牛肉、里肌火腿、雞肉火腿三種口味，平均一個三明治才66.3塊錢，還放上青醬跟芥末醬兩種沾醬，但原PO表示不沾醬，單吃可頌裡的肉片跟起司的搭配就很有味道，抹太多有點偏鹹，「沾醬好吃，我可能會拿來抹吐司或配沙拉之類」。

對此，許多吃過的網友也紛紛留言，「那個可頌烤過之後實在有夠邪惡，啊嘶」、「昨天也有買，本來怕牛肉會柴結果居然不會，好吃」、「超愛好市多可頌！烤過後可以嗑掉三個大的」、「這個組合太完美，就不用買大包cheese跟肉片」、「這個冷的也好吃！」

許多網友看到後還以為是星巴克熱賣的起司牛肉可頌，「害我突然想吃星巴克的牛肉可頌」，價錢還比星巴克一個85元便宜，好奇問原PO有比較好吃嗎？原PO回答「個人覺得星巴克的麵包體比較空，我自己是比較喜歡好市多的」，也有網友說「這個好吃，烤箱6分鐘就可以外酥內熱，比星巴克好吃很多」。

還附贈青醬跟芥末醬。(翻攝自 臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》)

(中時新聞網)