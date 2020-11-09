新北市永和區32歲李姓女子，昨（8日）晚6時許酒後步行經過永和區信義路某宮廟，突然心受感召，虔心跪在馬路中間，向神像膜拜，行經車輛只好繞過女子，民眾見交通受阻且憂心女子安危，遂向警方報案。

永和警分局新生派出所獲報，隨即派員到場，員警發現李女渾身酒氣，先將李女勸導到路旁，恢復交通順暢，並向李女表示可護送她返家，但李女拒絕，員警在確認李女行動無慮後，讓她自行離開。

醉女路過宮廟 路中跪拜阻交通

(中時 )