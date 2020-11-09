醉女路過宮廟 馬路中央跪拜阻交通 12:532020/11/09 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李姓女子跪在馬路中心，影響交通。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市永和區32歲李姓女子，昨（8日）晚6時許酒後步行經過永和區信義路某宮廟，突然心受感召，虔心跪在馬路中間，向神像膜拜，行經車輛只好繞過女子，民眾見交通受阻且憂心女子安危，遂向警方報案。 永和警分局新生派出所獲報，隨即派員到場，員警發現李女渾身酒氣，先將李女勸導到路旁，恢復交通順暢，並向李女表示可護送她返家，但李女拒絕，員警在確認李女行動無慮後，讓她自行離開。 醉女路過宮廟 路中跪拜阻交通 訂閱影音： 中時新聞網 (中時 ) #交通 #女子 #永和 #員警 #宮廟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百年宮廟主委鬧雙包 告上法院 04:102020/11/08 地方新聞 流落異鄉32年 舊北斗奠安宮古廟將返鄉重建 20:222020/11/08 生活 年收近億香油錢 宜蘭百年協天廟主委鬧雙胞 對簿公堂 16:042020/11/07 寶島 看屋筆記：中和遠雄百富(個案＋價格分析) 09:002020/11/08 建案開箱-新北 浩天宮媽祖晚間回鑾安座 數萬信眾夾道恭迎 20:102020/11/07 寶島 幸運女對中「終身彩券」 未來20年每月爽領40萬 14:582020/11/08 搜奇 楊梅夜市數度搬遷 民嘆：地點偏僻、交通配套沒做好 17:312020/11/07 寶島 奇葩駕駛開車原地轉16圈 下秒路口打醉拳 16:182020/11/08 搜奇 裕國豐盛 首購菁英搶進 04:102020/11/08 財經焦點 媽祖不流淚了！200年金包里慈護宮古廟展開修建 4年後完工 10:522020/11/09 生活 社會熱門新聞 真的有乘客坐上面 捷運車廂驚見「國王的座位」 - 社會 乾爹包養網約辣妹 嗨玩一晚被警找上門 曝真相臉超綠 - 社會 把女兒當性奴 獸父硬上131次重判660年 - 社會 人妻出軌2男 飯店發票、手工卡片露餡 - 社會 女大生肉償房租每月16次 被房東耍著玩跳過週末原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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