中天新聞台換照審查，NCC要查中天新聞台內容是否偏頗，上午在一場座談會中，政治大學法律學系副教授廖元豪明白表示，媒體的時間有限，能有多少時段，可以把所有的立場統統等量播放一段，到底什麼叫偏頗，要平衡到什麼樣的地步才叫不偏頗，他呼籲換照不能流於對媒體內容的批判跟檢驗。

台灣行政法學會、中華民國憲法學會、中華人權協會、中華傳播管理學會等民間團體上午舉行「中天換照事件所引發憲之政法治爭議」座談活動。廖元豪表示，中天新聞台換照，大家心知肚明，NCC很在乎中天新聞台言論偏頗，但他要問，偏頗是問題嗎？今天媒體的時間有限，能有多少時段，可以把所有的立場統統等量播放一段，到底什麼叫偏頗，要平衡到什麼樣的地步才叫不偏頗，NCC沒有說清楚。

學者籲NCC換照勿流於審媒體內容(張理國攝)

他並說，更糟的情況是，政府說偏頗就是偏頗嗎？有沒有辦法畫一個標準，大家以後照時段，哪一種立場可以講幾分鐘，媒體沒有辦法這樣做，「換照不能流於對媒體內容的批判跟檢驗」。

廖元豪並指，聽證是準司法程序，「對立式」聽證為了維持表面的公平性，甚至會請獨立人士來主持，如果聽證讓人覺得從「鑑證人」到「主持人」都讓人覺得有立場，那只是叫當事人最後陳述，等於來講被羞辱，要講也不給講，這種聽證做得不夠好。，「聽證若展現偏頗，其實有構成程序違法、甚至處分違法的可能」。

他並舉例，美國有個糕餅店老闆，因為基督信仰，不肯幫同性伴侶婚禮做蛋糕 ，遭科羅拉多州政府處罰，但處罰最後卻被最高法院撤銷，理由就是案件聽證過程中有一人指稱「宗教就是歧視」，因而玷汙了整個程序，讓人覺得程序對宗教不公、有敵意。

廖元豪也說，NCC要獨立，還是需要政治人物的克制，但從第一屆NCC委員的經驗來看， 為了配合預算，NCC可能就不那麼獨立；另外，NCC很多委員都是知識分子，知識分子都是玻璃心、一罵就走了，不像政客不怕你罵，所以要維持獨立性其實困難，所以NCC委員的「上面」要自重。

(中時 )