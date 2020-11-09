中鋼(2002)即將於本周開出12月內銷單月盤價；隨著原料價格攀高，以及近期大陸市場流通價續揚，市場預期，中鋼12月盤價挑戰連續第六個月漲價，有利第四季營運進一步成長。

中鋼11月內銷鋼品盤價平均調幅為5.02%，擴大漲幅且呈現連續第五個月調升，其中，熱軋每噸大漲逾千元；公司預期年底前鋼市仍維持走升格局。中鋼預定本周將開出12月內銷單月盤價，市場預期仍有漲300元以上的空間。

中鋼第三季本業虧損持續收斂，第四季鋼價持續調升，有利第四季轉為獲利，並力拚今年全年可以獲利。

若中鋼12月盤價續漲，中鴻(2014)12月盤價亦可望跟進續漲。

第四季鋼價持續走高，加上出貨量續增，第四季傳統旺季效應可期；中鋼集團的中鴻第三季受惠鋼市復甦，單季轉盈。第四季鋼價持續上漲，鋼廠本業獲利均可望更佳，全年兩家公司均力拚小賺。

第三季鋼市走出谷底，中鋼集團中鴻第三季轉盈，單季每股盈餘0.17元。中鴻今年前三季則每股淨損0.17元。

中鋼第三季稅前轉盈，但稅後仍虧損，單季每股淨損0.04元；前三季每股淨損0.28元。隨著第四季鋼市續旺，預計第四季獲利比第三季明顯增長，全年力拚可以獲利。

另外，下游的盛餘(2029)第三季也轉盈，挹注前三季每股盈餘0.13元。盛餘前三季營收66.86億元，稅前淨利6744萬元，歸屬於母公司淨利4269萬元，每股盈餘0.13元。

(時報資訊)