國民黨公布民進黨在美國總統大選「押錯寶」的六項事例。（黃福其攝）

國民黨今天召開「美選底定後，六成民眾盼暫緩萊豬進口！」記者會，舉六項實例砲轟民進黨押錯寶，屢屢鬧外交笑話，事後才急於甩鍋國民黨，而且近期民調顯示六成民眾盼暫緩萊豬進口、五成民眾認為開放萊豬換不到「台美自由貿易協定 (FTA)」，呼籲全民22日上凱道抗議，要求民進黨政府暫緩開放萊豬，或在美國總統換人之際重啟談判，例如「增加不含萊劑的美豬進口數量」。

王育敏直指民進黨中常委、立委蔡易餘戴川普口罩，兩度自己承錯「押寶川普」。（黃福其攝）

國民黨公布民調數據。（黃福其攝）

文傳會主委王育敏指出，民進黨押錯寶有六項事例，包括10月30日「華盛頓郵報」報導「台灣擔心拜登政府將如何與中國打交道 (Taiwan frets over how a Biden administration would deal with China)」為題報導，踢爆蔡政府雖強調未傾向任何候選人，但今年520總統就職典禮前，幕僚在剪輯美方賀詞影片時，將民主黨人士祝賀篇幅刪除後，大幅增加共和黨籍眾議員如游賀 (Ted Yoho) 等人的片段；由於剪輯過於明顯偏重，台灣官員事後也為此向民主黨致歉。」

此外，11月2日，我駐美代表處推特帳號轉貼第一夫人梅蘭妮亞替川普助選貼文，1小時後才刪除。11月4日大選結果尚未出爐，民進黨中常委蔡易餘、黃承國戴「川普口罩」出席民進黨中常會、民進黨嘉義縣議員林緗亭協助川普粉絲到嘉義中央圓環發放200份免費雞排；民進黨桃園市議員王浩宇在臉書粉專要大家「認清事實：美國總統是川普」。11月5日蔡易餘更加碼說出：「我也希望川普當選，我們『押對寶』」。

王育敏指出，蔡政府在美國大選前後的押寶行為，顯而易見是自家人都認證，如今大選結果大致抵定，綠營才紛紛轉向，硬凹是國民黨帶風向，但民進黨從行政部門到民代的種種舉措，大家都看在眼裡，民進黨再怎麼洗白，也洗不掉押寶的痕跡。

王育敏表示，根據民調資料，英國金融時報認為「台灣開放萊豬進口，還是很難換到FTA」，有高達49.9％民眾認同，回答不認同的僅20.2％，29.9％民眾則回不知道；交叉分析比對，受訪的泛綠民眾亦有42.1％認同。

此外，美國大選後對外政策可能調整，有高達57.5％民眾認為台灣應暫緩明年開放進口萊豬，僅19. 5％民眾持反對意見，23％回答不知道；交叉分析比對，受訪的泛綠民眾也有48.2％認同。數字顯示民眾的懇切心聲已超越藍綠，呼籲蔡政府應懸崖勒馬，暫緩明年開放萊豬，不要繼續裝聾作啞、倒行逆施。

該民調是委託艾普羅行銷市場研究公司在11月5日至6日進行市話民調作業，於95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.2個百分點，有效樣本916人。

副祕書長黃奎博指出，民進黨押寶從520蔡總統就職，當邦交國大使一個個坐在台下，宣讀的卻是沒有邦交的美國國務院的祝賀文；如此甘冒外交大不諱，在外交不成體統的作法，讓人合理懷疑當時開始押寶。而後民進黨種種作為，毫無證據可證明沒有押寶，包括突然宣布進口萊豬，他非常擔心的是「民進黨有多少押寶的事沒讓外界知道？」

黃奎博也說，民進黨長期指國民黨「親中反美」，最近說「押中反美」，其實國民黨是「壓中親美」，既親近美國又「壓穩對中關係」；，馬政府當年實施牛豬分離，一樣對美拿到六千億左右的軍購，在美國國會也左右逢源，如此親近美國並尋求與中國和平關係，倒是民進黨「親美抗中」還對美押錯寶，現在如何因應變局，何況美國對中政策可能轉彎，台灣要成為過山車，站在抗中最前線？

他強調，美國自1979年就對中？ 國保持外交關係，這不叫親中？美中關係不只美國獨特作法，全球170國都親中？國民黨從無舔共問題， 2010年上海世博會，台灣原被規劃與港澳同一區，馬政府向大陸抗議不惜不參加，最後爭取另設一區；國民黨與世界170多國一樣不接受萊豬，何來「反美」？民進黨誣指國民黨一路「親中反美」，根本太多邏輯混亂，不值一哂。

國際事務部主任李大中也指出，民進黨撇清「押寶」拜登，其實欲蓋彌彰、此地無銀三百兩，包括華郵的報導、駐美代表處推特都是踩到介入美國內政的紅線，其中美國國會議員致賀的影片，共和黨有11位共57秒、民主黨3位共10秒，包括民主黨重量友台人士也只有2秒，這是哪門外交專業，很誇張。而且蔡總統8月28日突然宣布開放萊豬，9 月初經濟部分可有台美經貿會議，實際上至今八字沒一撇。

王育敏強調，國民黨反對萊豬，響應民間發動1122上凱道抗議，但「反萊豬不要與美國政府劃上等號」，開放萊豬完全是蔡總統個人急於送川普政府大禮包，未經妥善充分評估所作的決定，現在卻變得如此難堪；如今美國總統換人，是否可重啟談判，例如「增加不含萊劑的美豬進口數量」。

(中時 )