國民黨公布民進黨在美國總統大選「押錯寶」的六項事例。(黃福其攝)

國民黨今天召開「美選底定後,六成民眾盼暫緩萊豬進口!」記者會,舉六項實例砲轟民進黨押錯寶,屢屢鬧外交笑話,事後才急於甩鍋國民黨,而且近期民調顯示六成民眾盼暫緩萊豬進口、五成民眾認為開放萊豬換不到「台美自由貿易協定 (FTA)」,呼籲全民22日上凱道抗議,要求民進黨政府暫緩開放萊豬,或在美國總統換人之際重啟談判,例如「增加不含萊劑的美豬進口數量」。

王育敏直指民進黨中常委、立委蔡易餘戴川普口罩,兩度自己承錯「押寶川普」。(黃福其攝)

國民黨公布民調數據。(黃福其攝)

文傳會主委王育敏指出,民進黨押錯寶有六項事例,包括10月30日「華盛頓郵報」報導「台灣擔心拜登政府將如何與中國打交道 (Taiwan frets over how a Biden administration would deal with China)」為題報導,踢爆蔡政府雖強調未傾向任何候選人,但今年520總統就職典禮前,幕僚在剪輯美方賀詞影片時,將民主黨人士祝賀篇幅刪除後,大幅增加共和黨籍眾議員如游賀 (Ted Yoho) 等人的片段;由於剪輯過於明顯偏重,台灣官員事後也為此向民主黨致歉。」

此外,11月2日,我駐美代表處推特帳號轉貼第一夫人梅蘭妮亞替川普助選貼文,1小時後才刪除。11月4日大選結果尚未出爐,民進黨中常委蔡易餘、黃承國戴「川普口罩」出席民進黨中常會、民進黨嘉義縣議員林緗亭協助川普粉絲到嘉義中央圓環發放200份免費雞排;民進黨桃園市議員王浩宇在臉書粉專要大家「認清事實:美國總統是川普」。11月5日蔡易餘更加碼說出:「我也希望川普當選,我們『押對寶』」。

王育敏指出,蔡政府在美國大選前後的押寶行為,顯而易見是自家人都認證,如今大選結果大致抵定,綠營才紛紛轉向,硬凹是國民黨帶風向,但民進黨從行政部門到民代的種種舉措,大家都看在眼裡,民進黨再怎麼洗白,也洗不掉押寶的痕跡。

王育敏表示,根據民調資料,英國金融時報認為「台灣開放萊豬進口,還是很難換到FTA」,有高達49.9%民眾認同,回答不認同的僅20.2%,29.9%民眾則回不知道;交叉分析比對,受訪的泛綠民眾亦有42.1%認同。

此外,美國大選後對外政策可能調整,有高達57.5%民眾認為台灣應暫緩明年開放進口萊豬,僅19. 5%民眾持反對意見,23%回答不知道;交叉分析比對,受訪的泛綠民眾也有48.2%認同。數字顯示民眾的懇切心聲已超越藍綠,呼籲蔡政府應懸崖勒馬,暫緩明年開放萊豬,不要繼續裝聾作啞、倒行逆施。

該民調是委託艾普羅行銷市場研究公司在11月5日至6日進行市話民調作業,於95%信心水準下,抽樣誤差為正負3.2個百分點,有效樣本916人。

副祕書長黃奎博指出,民進黨押寶從520蔡總統就職,當邦交國大使一個個坐在台下,宣讀的卻是沒有邦交的美國國務院的祝賀文;如此甘冒外交大不諱,在外交不成體統的作法,讓人合理懷疑當時開始押寶。而後民進黨種種作為,毫無證據可證明沒有押寶,包括突然宣布進口萊豬,他非常擔心的是「民進黨有多少押寶的事沒讓外界知道?」

黃奎博也說,民進黨長期指國民黨「親中反美」,最近說「押中反美」,其實國民黨是「壓中親美」,既親近美國又「壓穩對中關係」;,馬政府當年實施牛豬分離,一樣對美拿到六千億左右的軍購,在美國國會也左右逢源,如此親近美國並尋求與中國和平關係,倒是民進黨「親美抗中」還對美押錯寶,現在如何因應變局,何況美國對中政策可能轉彎,台灣要成為過山車,站在抗中最前線?

他強調,美國自1979年就對中? 國保持外交關係,這不叫親中?美中關係不只美國獨特作法,全球170國都親中?國民黨從無舔共問題, 2010年上海世博會,台灣原被規劃與港澳同一區,馬政府向大陸抗議不惜不參加,最後爭取另設一區;國民黨與世界170多國一樣不接受萊豬,何來「反美」?民進黨誣指國民黨一路「親中反美」,根本太多邏輯混亂,不值一哂。

國際事務部主任李大中也指出,民進黨撇清「押寶」拜登,其實欲蓋彌彰、此地無銀三百兩,包括華郵的報導、駐美代表處推特都是踩到介入美國內政的紅線,其中美國國會議員致賀的影片,共和黨有11位共57秒、民主黨3位共10秒,包括民主黨重量友台人士也只有2秒,這是哪門外交專業,很誇張。而且蔡總統8月28日突然宣布開放萊豬,9 月初經濟部分可有台美經貿會議,實際上至今八字沒一撇。

王育敏強調,國民黨反對萊豬,響應民間發動1122上凱道抗議,但「反萊豬不要與美國政府劃上等號」,開放萊豬完全是蔡總統個人急於送川普政府大禮包,未經妥善充分評估所作的決定,現在卻變得如此難堪;如今美國總統換人,是否可重啟談判,例如「增加不含萊劑的美豬進口數量」。

