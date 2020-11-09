拜登當選美國總統，面對選後美中台情勢，熟悉外交和國際關係學者認為，美國對中國的強硬態度是兩黨共識，但拜登上來不會像川普採取高度對抗措施，雖支持台灣但也不會像川普這樣高聲量處理。至於美國對台軍售方向應該不會改變，甚至可以說「回不去了」。

中華亞太菁英交流協會與國策研究院今天舉行「美國大選後的國際新局」座談會，邀集國際關係、兩岸關係學者專家分析美台中關係。

監委也是中山大學亞太所特聘教授林文程表示，拜登選民和選舉人票都超過川普，當選的合法性比較不會受到挑戰。但除了總統選舉外，此次選舉結果，參議院仍是和黨佔多數，眾議院可能還是民主黨佔多數，呈現分裂情況，未來的總統外交政策還是要受到國會制約。

即使拜登上台，因為美國要維持強勢地位，要對中國強硬，台灣又位居第一島鏈的重要位置，他認為，這點將使美國必須繼續支持台灣，在中國政策部分，在遏止核武擴散及氣候變遷部分可能與中國合作，但對中國增加關稅等部分短期內應該不會取消。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠也認為，美國對中強硬的政策是共和及民主兩黨的共識，但拜登與川普不同的是，拜登不希望美中的競爭失控，會去尋求可控制的競爭關係。

在這樣的框架下，他說，如果說拜登上來，對中強硬部分，絕對會比歐巴馬時代對中國態度還強硬，但可能不會像川普這樣採取高度對抗性措施。對台政策上，相較於歐巴馬時代對台冷淡的態度，他會比較支持台灣，但可能也不會像川普這樣高聲量處理。

至於川普主導的「印太戰略」，賴怡忠認為，基本不會有太大的改變，尤其拜登的外交政策還要受制於共和黨主導的參議院。

雖然大陸對於美國總統大選高度關注，不過淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，中國這次官方非常低調，媒體像人民日報完全沒在談美國大選，這有他的考慮，中國認為這次美國選舉過程有高度的分歧，唯一的共識就是對中政策，主流民意仍有反中基礎。

他以大陸智囊學者孫亞夫等人的說法為例，不管美國政局如何變化，執政黨如何更迭，把中國視為主要戰略競爭對手的思維不會改變；阻撓台灣與大陸統一的意圖不會改變。差別的是在採取單邊主義或者是跟盟友建立統一戰線圍堵中國。拜登當選，北京要面對的，是一個主張重返國際組織並且與盟邦修復關係的美國。

民進黨國際事務部主任羅致政也表示，中國正在崛起並走向威權，這種看法在美國內部沒有太大差異，目前應該沒有人會把中國當作是夥伴，美中也很難回到過去「你儂我儂」的情形，因為另一個崛起的霸權，會對美國構成一定威脅與挑戰。

在這樣的情勢下，拜登政府應該會從川普的單邊主義走向多邊主義，但台灣地緣和戰略的重要性只會增加不會減少，在未來美國的中國或亞太政策辯論當中，台灣也不應該缺席。

國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲則表示，從美國民主黨脈絡來看，歐巴馬時期已經在做重返亞洲的行動，川普政府則在此基礎上進行其印太戰略，再延續到拜登，可能實行「重返亞洲2.1版」。

在這個脈絡下，蘇紫雲認為，美國對台軍售應該是不會改變，甚至可以說「回不去了」，不僅川普政府已經宣布的對台軍售不會變動，拜登政府對台軍售的項目質量應該也不會退回去，不會回到過去「包裹式軍售」。特別是在台灣關係法及六項保證的前提下，防衛性武器的定義已經較以前放寬，也就是對台海局勢做動態的軍力平衡。

(中時 )