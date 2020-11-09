2007年4月，烏茲別克拳手「白泰森」查格夫(Ruslan Chagaev)締造了拳壇最大的驚奇之一，他以185公分的身高挑戰WBA重量級拳王「東方巨獸」維洛夫(Nikolai Valuev)。兩人身高相差28公分、體重相差45公斤，沒想到查格夫打敗了維洛夫，成為史上體型差距最大的冠軍戰勝利。

身高185公分、體重103公斤的查格夫對一般人來說是大塊頭，但是他的對手維洛夫身高213公分、體重148公斤，綽號「俄羅斯巨人」，戰績46勝0敗。

這場「大欺小」的比賽沒有出現預期的鏡頭，查格夫非但沒有被揍扁，反而以靈活的腳步和精準的刺拳繞著維洛夫狂打，並且抓準維洛夫收拳的空隙予以痛擊。維洛夫在第4與第5回合吃到查格夫的右重拳，體力大幅耗損，打完12回合查格夫以判定獲勝，成為首位坐上重量級拳王寶座的亞洲拳手。

維洛夫是史上體型最龐大的拳王，他輸得心服口服，「我打得不夠積極，我接受判定的結果。」查格夫證明了打鬥不是全看體型差距，讓大家見識什麼是真正的拳術高手。今年9月，拳擊網站BoxRec評選查格夫是亞洲史上第11位最偉大的拳王。

(中時新聞網)