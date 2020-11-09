台南市一名王姓通緝犯7日前往量販店時，遭南市警方逮捕，甚至還搜出2張假警察證件。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府警察局永康分局日前接獲線報，指出有名45歲的王姓通緝犯，涉嫌販毒並持有槍枝，恐危害無辜民眾，因此立即組成專案小組追緝。7日晚間，警方鎖定王嫌出沒台南市新營區某量販店停車場後，隨即上前逮人，不僅查獲毒品、手槍等，甚至還發現偽造刑事警察證件2張，全案已於8日依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，王嫌過去因涉嫌毒品案件，於本月2日遭台南地檢署通緝，藏匿於台南市各區，且無固定住所，自稱居住在市區日租套房，掩人耳目。7日晚間，永康分局警方鎖定王嫌疑似要前往新營區某量販店2樓停車場與人碰面，因此埋伏該處。

王嫌已於8日移送台南地檢署。（讀者提供／李宜杰台南傳真）

待時機成熟後，專案小組成員隨即上前，確認周遭環境安全無虞後，以迅雷不及掩耳之速度包圍盤查，並確認通緝身分後逮捕。據悉，警方在王嫌車輛實施附帶搜索時，查獲毒品一批、非制式手槍2把、彈匣3個、子彈43顆及偽造刑事警察證件2張等，王嫌見事跡敗露，竟還佯稱製作警察證件，僅是為了方便停車，讓警方哭笑不得，全案於8日移送台南地檢署偵辦。

永康分局長呂世明表示，因王嫌持有大量毒品及槍枝，若未立即查獲，恐有危害社會大眾之虞，對於危害社會之不法份子，警方絕對將其繩之以法，保護民眾生命財產安全；另，若有遭王嫌誆騙之民眾，也可向分局報案指認。.

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(中時 )