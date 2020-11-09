台南浪漫古蹟知事官邸，以全新品牌《知事官邸生活館》在日前盛大開幕，不但，在2樓展廳，首波展出霍剛及李光裕繪畫與雕塑作品，未來寶吉祥藝術中心的精品藝術亦將在此展出；戶外空間也規畫為市集場地、11月21日起連續四周每周六日，都有好市邸家市集將於知事官邸生活館前廣場舉辦。

台南知事官邸建於1900年（明治33年），為典型的英國在南洋所建造的殖民樣式建築，兩層樓高，四面都有拱廊，中間與兩側突出為八角形，造型特殊且浪漫，這裡除了做為縣知事的官邸外，更曾是接待過20位日本皇室的御泊所，其中1923年裕仁皇太子來台亦曾在官邸住過一晚。

台南市政府文化局委託安提阿設計團隊，將知事官邸規劃設計轉型為結合現代時尚的生活館，希望藉由多元融合，重新創造一些新的歷史與新的記憶。因此生活館結合多家生活居家品牌、台灣知名服裝設計師以及新銳手作品牌包含Crate ＆ Barrel、Georg Jensen Living、@aroma、Stelton、Design House、Anglepoise、Finara、沙布喇.安德烈、黃秀瑾等。

11月7日傍晚以全新品牌《知事官邸生活館》在前廣場盛大舉辦開幕，由聲樂家孔孝誠、梁又中兩位男女高音與台南愛樂弦樂團聯手唱出序曲。接著在主持人引導下，300多位到場賓客同心點燈獻上祝福。

另台南知事官邸2樓展廳，首波展覽為采泥藝術策劃，展出霍剛及李光裕兩位大師的繪畫與雕塑作品。未來寶吉祥藝術中心的精品藝術亦將在此展出；戶外空間則規劃為市集場地、11月21日起連續四周每周六日13：00-19：00，好市邸家市集將於知事官邸生活館前廣場舉辦，集結全台知名攤主，呈現最Chill、最美好的午後時光。

(中時 )