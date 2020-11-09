26歲的蘇男於昨天晚上8時許，在台中市南屯區文心路一段知名的大賣場地下一樓抽菸，不滿被38歲的正義哥蔡男上前勸止；引發蘇男不滿，取出蝴蝶刀一把恐嚇被害人，並蔡男發生肢體衝突後，蘇嫌反被蔡男制伏，讓獲報到場的警方手到擒來，依法移送法辦。

警方指出，昨天晚間8時許，蔡姓男子與家人前往南屯區文心路一段的知名大賣場時，發現蘇姓男子在該賣場地下一樓，設有禁止吸菸警告標語的區域吸菸，蔡出言制止，引來蘇不滿，蘇拿出隨身攜帶的蝴蝶刀恐嚇，雙方一陣肢體拉扯後；兩人從地下一樓的門口處，一路拉扯到餐廳的用餐區域，沿途不少桌椅都被弄倒，但蔡因體格較蘇壯碩，將蘇男制伏在地。

蔡男指出，昨天他跟妻子、年幼的女兒一起在該大賣場的地下一樓餐廳用餐，因為有聞到菸味飄過來，發現蘇姓男子在貼有禁菸標示的區域抽菸，蘇聽到他勸阻後，有離開現場，但他與妻兒用完餐，步出門口之後；蘇又重返現場，蘇嗆他「口氣怎麼那麼差」？他也回嘴說「不然要怎樣」？

蔡男表示，對方聽到他講這句後，就拿出藏在身上的蝴蝶刀，並朝著他揮舞，他擔心波及身旁的妻兒，出手欲奪下對方手上的利刃，他與對方拉扯；從餐廳門口一直拉近賣場的用餐區域，隨後才將對方制伏在地，當時在餐廳內的人可能都嚇到，沒有其他人一起出手幫忙。

警方說，目擊的網友把過程貼上臉書，並表願意出律師費。蔡男供稱，警方到場後他確認妻子、女兒狀況時，發現女兒「褲子怎麼都濕了」，才發現原來女兒目擊他與歹徒拉扯的過程，「嚇到閃尿」。警方詢問後，將蘇男依恐嚇罪嫌移送法辦。

(中時 )