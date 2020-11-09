監委引據媒體報導，指雲林縣北港鎮鎮長蕭永義與清潔隊長蘇志勇，以不法收取每人120萬至150萬元不等賄款之方式，販售清潔隊員職位，涉及違反「公務員廉政倫理規範」，監委張菊芳等已申請自動調查。

蕭永義及蘇志勇已遭法院裁定羈押禁見，公務員涉及不法收取對價的貪瀆事件，引發社會關注；監委張菊芳、葉宜津、王麗珍3人對於本案究有無官員涉及不法行為，導致公務人員紀律不彰，毀壞公務人員應遵守之清廉形象，嚴重斲喪政府公信力之情事，甚表關切，已於5日自動調查。

張菊芳等人表示，公務員本應依法行政、為民服務。究蕭、蘇二員有無違反「公務員廉政倫理規範」相關規定？是否該當公務員懲戒法第2條應受懲戒的要件？又北港鎮公所辦理清潔隊員甄選、進用及人事資料審核作業，有無落實公開、公正及公平之原則？並建立相關甄選規範制度？有無涉及制度性缺失？均有深入調查瞭解的必要；監委希望能釐清事實真相，以達整飭官箴之效。

(中時 )