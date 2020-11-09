車頂夾層藏槍毒 員警眼尖識破 13:102020/11/09 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方盤查可疑車輛，在車頂夾層查獲槍、彈。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方盤查可疑車輛，在車頂夾層查獲槍、彈。（王揚傑翻攝） 警方盤查可疑車輛，在車頂夾層查獲槍、彈。（王揚傑翻攝） 新北市保安警察大隊員警昨（8日）晚巡邏至三重區龍門路、正義北路口，攔下1輛可疑自小客車盤查，員警檢視車內狀況時，察覺車頂燈處夾層縫隙有異，手一撥竟當場掉下2發子彈，員警立即逮捕駕駛陳姓男子，仔細進行搜查。 警方隨後在車頂夾層起獲改造手槍1把、子彈14發，並從陳嫌內褲裡查獲安非他命2包，遂將陳嫌帶回偵辦。陳嫌供稱，手槍、子彈是友人寄放，毒品則是自己吸食。偵訊後，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。 ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！ (中時 ) #員警 #子彈 #車頂 #夾層 #偵辦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無業男搭霸王車 一路從彰化專車直達板橋 19:042020/11/09 社會 騎機車撞行人 彈飛倒地遭輾亡 31歲女員警下班途中喪命 19:262020/11/09 社會 玩命關頭基隆版上映 囂張毒販飛車撞警下場慘兮兮 13:112020/11/08 社會 南陽推CTB線上購車平台 首階段賣現代新能源車 20:292020/11/09 財經 Gogoro攜手米其林 打造電動機車專用性能胎 20:492020/11/09 財經 獲利超車 自行車三雄早盤股價狂奔 10:002020/11/09 財經 偷走同事密錄器 交大員警道歉換緩刑 09:022020/11/08 社會 交通號誌每月壞 擾亂行車 04:102020/11/09 地方新聞 北港女警車禍斷魂 同事嘆：如果不要騎機車就好了 23:282020/11/09 社會 羅東群聚鬥毆釀1死 警4小時破案逮人 10:502020/11/09 社會 社會熱門新聞 騎機車撞行人 彈飛倒地遭輾亡 31歲女員警下班途中喪命 - 社會 探險北市廢棄醫院 男驚見吊掛搖晃乾屍：只剩上半身 - 社會 中壢24歲乞丐妹非低收入戶？社會局曝調查真相 - 社會 護理師遭公公猥褻 向丈夫求救 遭他冷回：我要靠家裡生活 - 社會 乾爹包養網約辣妹 嗨玩一晚被警找上門 曝真相臉超綠 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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