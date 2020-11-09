警方盤查可疑車輛，在車頂夾層查獲槍、彈。（王揚傑翻攝）

警方盤查可疑車輛，在車頂夾層查獲槍、彈。（王揚傑翻攝）

新北市保安警察大隊員警昨（8日）晚巡邏至三重區龍門路、正義北路口，攔下1輛可疑自小客車盤查，員警檢視車內狀況時，察覺車頂燈處夾層縫隙有異，手一撥竟當場掉下2發子彈，員警立即逮捕駕駛陳姓男子，仔細進行搜查。

警方隨後在車頂夾層起獲改造手槍1把、子彈14發，並從陳嫌內褲裡查獲安非他命2包，遂將陳嫌帶回偵辦。陳嫌供稱，手槍、子彈是友人寄放，毒品則是自己吸食。偵訊後，全案依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )