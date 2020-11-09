台灣大(3045)充實5G內容，將遊戲視為其中重要一環，今(9)日宣布，免費期間吸引超過上萬人體驗的「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台，今(9)日起正式上線，開放所有玩家註冊，消費者只要月付299元或年付1788元 ，期望吸引遊戲迷青睞，進而帶動5G申辦率。

台灣大新媒體服務副總經理李芃君表示，GeForce NOW限定體驗期間好評不斷，2個月內湧入上萬名首批邀請的玩家體驗，無論是平台的順暢度、遊戲的多元性等都獲得了許多正面評價，體驗的玩家以男性占比65%為主、女性35%為輔，而單一用戶遊玩的最高紀錄在1個月內更是高達200個小時，黏著度可見一般。玩家喜愛的遊戲又以競技射擊、冒險動作、角色扮演等對於遊戲畫面細膩、效能流暢以及低延遲都有極高要求的遊戲類型為主，如最新上線的《軒轅劍柒》及《黑色沙漠》等。有了GeForce NOW，玩家可以藉由5G行動網路的大頻寬及低延遲，或是居家寬頻上網，在手機及文書筆電等裝置上也能感受絕佳的遊戲流暢度。公開上線之際，GeForce NOW除了已可支援超過700款的遊戲外，也引進對硬體需求高的CD PROJEKT RED的《電馭叛客2077》，只要透過GeForce NOW，玩家們不必顧慮設備就可以暢玩。

台灣大表示，GeForce NOW讓玩家擁有在雲端上遊戲的能力，即便使用不具高效能的裝置，玩家也能如同將GeForce顯示卡虛擬地加入任何筆電、Mac或Android手機上，讓這些裝置搖身一變成為強悍的電競主機，隨時隨地皆可暢玩自己喜愛的PC遊戲。更重要的是，GeForce NOW可以即時連接上玩家在數位遊戲商店中已擁有的PC遊戲或是多款熱門的免費暢玩遊戲。

(時報資訊)