大陸湖南一名2歲男童因為看到阿嬤在廚房使用菜刀將南瓜切成塊狀，覺得相當有趣，竟趁著家人不注意，到廚房自行拿菜刀模仿切菜姿勢，沒想到卻意外將左手大拇指切下，等到家人發現後才緊急送醫，醫師診斷拇指的軟骨組織已全部斷裂，所幸經過長時間手術，已順利將手指接回。

根據梨視頻報導，該2歲男童看到阿嬤在廚房料理，好奇心作祟下向前查看，第一次見到整塊南瓜被切成小塊狀，讓他感到相當有趣，於是趁家人不注意時，偷偷進到廚房拔出菜刀，試圖做出阿嬤切菜的模樣，沒想到過程中竟將自己的拇指切斷，家人見狀全被嚇傻，急忙將他送往醫院治療。

雖然男童手指的軟骨組織全部斷裂，但接合手術相當成功，拇指有順利接回。醫生指出，幼童手指遭砍斷，如果是完全斷離，第一時間需用無菌清潔敷料包紮，並以乾燥冷藏方法保存，切忌直接與冰塊接觸或液體浸泡；平時必須教育孩子不玩菜刀、剪刀、刀片等危險品，這些物品平時一定特殊保管，避免未成年人受到傷害。

(中時新聞網)