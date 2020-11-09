為協助原民偏鄉地區改善殯葬設施質與量，內政部2018年至2021年訂有「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」，補助經費4.11億元，3年來已完成桃園市復興區等43處公墓更新，預計明年計畫結束，將可補助改善達52處，逐步改善原住民地區公墓及環境景觀。

內政部表示，台灣地區土地資源有限，尤其在原住民地區多採土葬習俗，致生公墓滿葬、雜亂及墓地不敷使用的問題，為滿足原住民的喪葬需求，內政部自2009年開始補助原住民地區公墓的改善，在2018年更積極推動為期4年的「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」，補助地方更新公墓及興建納骨牆，並讓族人能接受火化觀念，將骨灰（骸）放置納骨牆。

內政部指出，目前已補助完成桃園市復興區、新竹縣五峰鄉、南投縣仁愛鄉、屏東縣霧台鄉及獅子鄉等43處公墓更新，預計明年底計畫結束後，將改善公墓52處、面積約20公頃，增加骨灰（骸）櫃位1萬7794位，及增加環保自然葬面積6952平方公尺，可大幅改善公墓景觀，解決長久以來公墓滿葬問題。

內政部強調，政府相當重視原住民喪葬權益，希望藉由中央與地方合作，共同改善原民偏鄉地區殯葬品質，維護地方環境發展。

(中時 )