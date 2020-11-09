勞動部今(9)日公布最新減班休息(無薪假)實施狀況，本期事業單位計有455家，實施人數1萬1696人，為7月高峰以來的新低。

根據勞動部統計，本期實施減班休息事業單位計有455家，實施人數1萬1696人，較上期減少230家，人數減少1607人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休1日至4日。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，今年受疫情影響許多事業單位實施減班休息，7月實施事業單位與人數曾一度來到1440家、3萬1816人，而本期無論是家數或實施人數都創下7月以來的新低。

黃維琛指出，本期家數與人數大幅減少的原因，在於疫情趨緩，部分事業單位已恢復上工，另有部分業者減班休息實施到上個月底結束，或是仍在勞資協議是否要申請延長減班休息，因此不會呈現在本期數字當中，勞動部也會持續請各行業的主管機關進行減班休息的盤點。

(中時 )