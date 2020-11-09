台北經營管理研究院9日舉辦「美國選後對台商的影響與商機論壇」，邀請產學相關專家代表與會，首場由海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉（右二）主持，邀請中華經濟研究院副院長王健全（左一）、寶熊漁具董事長張良任（左二）就選後中美對抗的走向對台商的影響與商機分析研討。右一為台北經營管理研究院院長陳明璋。（黃世麒攝）

台北經營管理研究院9日舉辦「美國選後對台商的影響與商機論壇」，邀請產學相關專家代表與會，首場由海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉（左）主持，邀請寶熊漁具董事長張良任（右）就選後中美對抗的走向對台商的影響與商機分析研討。（黃世麒攝）

台北經營管理研究院9日舉辦「美國選後對台商的影響與商機論壇」，邀請產學相關專家代表與會，中華經濟研究院副院長王健全就選後中美對抗的走向對台商的影響與商機分析研討。（黃世麒攝）

台北經營管理研究院9日舉辦「美國選後對台商的影響與商機論壇」，邀請產學相關專家代表與會，首場由海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉主持，邀請中華經濟研究院副院長王健全、寶熊漁具董事長張良任就選後中美對抗的走向對台商的影響與商機分析研討。

(中時 )