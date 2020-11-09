台北經營管理研究院舉辦「美國選後對台商的影響與商機論壇」 15:002020/11/09 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北經營管理研究院9日舉辦「美國選後對台商的影響與商機論壇」，邀請產學相關專家代表與會分析研討。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北經營管理研究院9日舉辦「美國選後對台商的影響與商機論壇」，邀請產學相關專家代表與會，首場由海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉（右二）主持，邀請中華經濟研究院副院長王健全（左一）、寶熊漁具董事長張良任（左二）就選後中美對抗的走向對台商的影響與商機分析研討。右一為台北經營管理研究院院長陳明璋。（黃世麒攝） 台北經營管理研究院9日舉辦「美國選後對台商的影響與商機論壇」，邀請產學相關專家代表與會，首場由海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉（左）主持，邀請寶熊漁具董事長張良任（右）就選後中美對抗的走向對台商的影響與商機分析研討。（黃世麒攝） 台北經營管理研究院9日舉辦「美國選後對台商的影響與商機論壇」，邀請產學相關專家代表與會，中華經濟研究院副院長王健全就選後中美對抗的走向對台商的影響與商機分析研討。（黃世麒攝） 台北經營管理研究院9日舉辦「美國選後對台商的影響與商機論壇」，邀請產學相關專家代表與會，首場由海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉主持，邀請中華經濟研究院副院長王健全、寶熊漁具董事長張良任就選後中美對抗的走向對台商的影響與商機分析研討。 (中時 ) #研究院 #台商 #商機 #影響 #台北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宅經濟發威 元太、宏碁營運進補 04:102020/11/09 證券．權證 化守為攻 三大變數帶來三大機會 04:102020/11/09 財經要聞 若未如期興建廠房 企業擁地 銀行可拒收紓困申請 04:102020/11/09 金融．稅務 專家傳真－陸資管制緊縮對外資來台影響 04:102020/11/09 專題周報 雙11快來搶 台北花園饗聚廚房參戰 12:262020/11/09 生活 金門縣府攜手旅遊平台KKday 推觀光產業數位化、國際化 11:002020/11/09 財經 旅遊業攜文化部 搶8千億商機 04:102020/11/09 產業．科技 拜登當選 學者認為美對中態度仍將強硬 13:192020/11/09 政治 股價指數期貨贏家專欄－美大選漸底定 美股吸金 04:102020/11/09 證券．權證 拜登不一樣 扭轉能源業走向 04:102020/11/09 全球財經 財經熱門新聞 「大選後 那些人也懶得裝了」 專家爆拜登夢魘來了 - 財經 川普痛失最愛 卸任後推特隨時準備刪他帳號 - 要聞 陸龍頭廠2大客戶倒戈 台積28奈米爽撿槍 - 財經 日本晶圓代工為何慘輸台灣？他1句戳中要害 - 財經 陸半導體先進製程困境有解藥？網憂心ASML賣DUV圖謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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