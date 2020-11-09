趙姓血友病患者長期全身疼痛，難以入眠，右手肘和右腳踝被血腫侵蝕，走路會一跛一跛，中醫大新竹附設醫院血友病中心主任鍾智淵協同復健科共同診治，提供 「徒手、運動及增生」三合一復建治療，讓趙男大幅舒緩疼痛有，也減少沾黏，促進恢復。

復健科主任賴宇亮表示，血友病患者常因為怕出血而不敢多做運動，透過復健科「運動治療」來增加肌力，不但可減少出血次數，更能提供患者多元化的運動選擇，讓血友病患者大大提升生活品質。

賴宇亮建議血友病患者，可透過門診超音波檢查軟組織的健康狀況，亦可透過增生治療，例如玻尿酸或葡萄糖胺注射來促進組織修復，減少出血發炎情形。

復健科治療師張佑萱則表示，「徒手治療」是利用解剖學、生理學及生物力學的概念，用「治療師的雙手」執行如關節鬆動術、神經鬆動術、筋膜鬆弛術、淺層及深層按摩等手法，幫助病人舒緩疼痛，減少沾黏。

而「運動治療」則需要控制運動強度、頻率與種類，主要是因血友病患者長期疼痛，已造成身體感覺及動作異常，可透過不同的動作評估，再重新訓練正確的發力方式，達到改善的效果。

趙姓患者經過拉筋、伸展及運動校正後，逐漸改善原本的頭痛、上背痛及下背痛，睡眠品質和精神也都漸漸好轉，現在只要維持正確的坐姿及物理治療師教導的伸展訓練，就可以維持治療後的成果，讓他很開心。

(中時 )