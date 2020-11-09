嘉義地檢署檢察官陳昱奉(右)5年前曾經陪同時任法務部長羅瑩雪(中)，和賀錦麗(左)同桌交流。（陳昱奉提供提供∕呂妍庭嘉義傳真）

拜登在美國總統大選中勝出，搭檔副手賀錦麗成為美國史上首位女性副總統，2015年曾與賀錦麗同桌交流的嘉義地檢署檢察官陳昱奉除肯定賀錦麗非常具有個人魅力，也依他個人當年的交流經驗來看，賀錦麗當選後，對台灣是否更友善？陳昱奉給予肯定答案。

曾在哈佛過進修的陳昱奉，2015年陪時任法務部長羅瑩雪到美國加州參加年會，當時賀錦麗是加州檢察總長，她特別以東道主身分熱情接待台灣代表團，並與羅瑩雪等人同桌用餐交流。

陳昱奉說，從互動過程他感受到賀錦麗的自信、魅力，尤其賀錦麗充分展現對環保、青少年毒品議題的重視，當下賀錦麗更提到，當檢察官是希望對社會有所貢獻，比起自己的政治前途更為重要，一旁的羅瑩雪也說，賀錦麗非常尊重中華民國。

陳昱奉說，當時賀錦麗非常肯定表示，台灣可以透過司法外交的模式，來跟美國的州檢察長做交流，至於台灣未來如何面對這位「美國第一女副總統」，也可能牽動拜登時代的台美雙邊關係。

(中時 )