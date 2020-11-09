2018年的日本關西機場事件，導致駐日大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，台北市議員羅智強當時在臉書痛批，逼死蘇的就是駐日代表謝長廷。事隔2年，謝跨海提告向羅求償100萬元，台北地院今（9日）首開庭，羅親自出席，要求謝勇敢回來台灣，站上法庭跟他對質，「這才是男子漢大丈夫」。

庭前，羅智強受訪指出，院長為陳菊的監察院，不久前才發函查他306元的政治獻金，幾乎同一時間，謝長廷也因關西機場事件，跨海對他提告求償100萬元。

羅智強表示，國人當時都在質疑謝無作為時，謝站出來說大阪不歸他管，大阪有錯，大阪就該道歉，從那天起，所有綠營媒體、網軍、民代就開始把砲口對向大阪處，最終導致蘇處長以死明志，謝卻還「掉淚悼念」，他才會批評。

羅智強說，他不怕謝長廷告，但也請謝坦蕩蕩的站出來，今天他來出庭，就是要請法院傳喚謝，直接到法庭跟他對質，好好解釋清楚，為什麼面對外界質疑，謝要出來帶風向？

羅並提出三問，第一，蘇啟誠遺孀已公開聲明蘇不是因為假新聞輕生，為何謝長廷起訴狀依然抹黑蘇處長是因假新聞壓力離去？第二，外交部長吳釗燮已表明「謝長廷對大阪處有指揮監督之權責」，為何謝卻把責任全推給大阪處？第三，如果謝沒有在媒體前把責任推給大阪處，蘇處長還需要「以死明志」嗎？

開庭時，羅智強砲火猛烈，與謝長廷的律師許惠峰激烈交鋒。許指出，羅的言論不是評論，而是陳述事實，且已逾越言論自由範疇，嚴重汙衊謝的人格權，沒提刑事告訴，是希望在法庭上能有公正判決；羅曾身為總統府發言人，沒有任何可以模糊的空間。

羅抗辯，他的言論都是根據當時一連串事件的邏輯脈絡，並引用相關新聞做出合理評論；當時的社會輿論、蘇啟誠遺孀的聲明、監察院的調查報告，都指向此事與謝長廷有關，連吳釗燮都打臉謝「有監督指揮之責」，為何只告他？

羅並請求法官傳喚謝長廷，「我之所以出來評論，是基於對蘇啟程的不捨，要為外交官之死爭一個公道」，謝不要只會告人，應勇敢回台灣站上法庭跟他對質，自己解釋為何整起事件與他無關，及監察院報告、吳釗燮等人的說法到底哪裡有錯，「這才是男子漢大丈夫」。

許惠峰則駁斥，指控逼死蘇處長是何等的大事，言論自由不是遮羞布，「難道我也可以隨意指控法官收錢？」請求傳喚原告簡直荒謬至極，發言者要證明自己的言論真實，本案唯一需要傳喚的人就是羅智強，接受他們一句句訊問，釐清言論的根據到底是什麼，為什麼要這樣講。

(中時 )