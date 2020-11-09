今年下半年國際鎳價反彈，帶動不鏽鋼廠第三季營運好轉，上游唐榮(2035)單季轉盈；彰源(2030)第三季也轉盈且挹注前三季轉正。運錩(2069)在大陸子公司營運好轉下，單季轉盈，每股賺0.41元，此三家均中止上半年連兩季虧損的態勢。

LME鎳價自下半年持續走升，由上半年每噸1.2~1.25萬美元逐步上漲至1.5萬美元左右，不鏽鋼上游廠唐榮在成本帶動下，持續上調鋼品盤價。

隨著鋼品價格走升，上游廠商直接助益，唐榮第三季營業利益由負轉正，單季轉盈。

唐榮第三季本業由虧轉盈，是2017年第二季以來的首度本業獲利。受惠相關產品存貨價值提升回沖，單季歸屬母公司稅後淨利0.58億元，EPS 0.17元，中止連三季虧損。第四季鎳價及不鏽鋼的價格持續上揚，唐榮本季獲利表現有望再優於第三季。

受惠鎳價及不鏽鋼價上漲，彰源第三季每股稅後淨利0.22億元，單季轉盈，並彌補上半年的虧損，前三季轉盈，每股淨利0.01元。展望後市，隨著台灣營建需求增加，以及中國公共工程訂單陸續釋出，同步帶動台灣斗六廠及中國無錫廠的出貨量。法人預估，彰源第四季獲利將再穩定成長。

運錩同樣受惠中國需求回升，第三季歸屬母公司淨利0.63億元，EPS 0.41元，中止今年前兩季的虧損局面。前三季每股淨損縮減至0.35元。

目前運錩台灣廠出貨回升至疫情前的8成，大陸的寧波奇億廠隨著當地內需轉強，出貨回到去年平均水準以上。法人預期，隨著兩岸廠區生產規模提升，預期第四季獲利比第三季更佳，今年營運倒吃甘蔗，全年可望有獲利。

(時報資訊)